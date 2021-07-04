Лавров заявил о стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане

«Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск», - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра иностранных дел, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Таджикистана и Узбекистана, которые напрямую граничат с Афганистаном, а также находится в контакте с другими лидерами Центральной Азии.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все для пресечения агрессии. Он отметил, что представители секретариата организации посетили приграничную зону для оценки текущей ситуации.

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Лаоса.

Он добавил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.