Полиция задержала более 100 человек на митингах в Тбилиси

"По факту совершения правонарушений сотрудниками министерства внутренних дел в административном порядке задержаны 100 человек. 68 человек освобождены под подписку, а остальные 32 находятся в изоляторе временного содержания", - сказано в сообщении.

Сотрудники МВД Грузии задержали во вторник более 100 человек на митингах против ЛГБТ-сообщества и в поддержку журналистов, избитых в понедельник. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

Как отмечает ведомство, еще двое задержаны по обвинению в совершении уголовных преступлений. Одного из них задержали за физическое оскорбление оператора грузинского телеканала "Палитраньюс", второго - за то, что в ходе митинга он разбил стекло автомобиля патрульной полиции.

Во вторник на проспекте Руставели в параллельном режиме проходили две акции. Одна из них шла у здания парламента - в знак солидарности с журналистами, на которых напали противники ЛГБТ-сообщества в понедельник. Второй митинг проходил у расположенной неподалеку церкви Кашвети. Там протестовали защитники традиционных ценностей, выступающие против секс-меньшинств.

Оба митинга разделял полицейский кордон с железными ограждениями. Время от времени противники ЛГБТ-сообщества пытались прорваться к акции солидарности с журналистами. Происходили стычки с полицией, в ходе которых стражи порядка задерживали людей. Пострадали несколько полицейских. Митинг в поддержку представителей СМИ завершился поздно ночью, и полиция дала возможность противникам ЛГБТ-сообщества занять место у парламента. Там они сняли с флагштока флаг Евросоюза, сожгли его и повесили флаг Грузии.

Защитники ЛГБТ-сообщества в понедельник анонсировали марш на проспекте Руставели, где находится парламент. Позднее он был отменен, поскольку защитники традиционных ценностей заранее пришли на место и заняли площадь у здания парламента. Позже митинг против ЛГБТ-сообщества перерос в драку с журналистами, собравшимися для освещения марша. Пострадали более 50 представителей СМИ.