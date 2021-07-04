Региональный директор международной рейтинговой организации Quacquarelli Symonds (QS) Сергей Христолюбов встретился с ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым.

На встрече С.Христолюбов поздравил ректора Адалата Мурадова за успехи, достигнутые UNEC в международном рейтинге QS. Он вручил ректору награду и сертификат QS по случаю того, что UNEC впервые вошел в рейтинг университетов мира.

Официальное лицо QS отметив, что UNEC является единственным университетом Азербайджана, который в течение 2015-2021 годов улучшил позиции в ряду рейтинговой организации QS, высоко оценило результаты UNEC по многим индикаторам. Гость, отметил растущий в мире имидж UNEC как бренда высшего образования Азербайджана, подчеркнул, что эти достижения отражены в анкетах академической репутации, организованной QS среди работодателей.

Было отмечено, что UNEC по индикаторам «Академическая репутация» и «Репутация среди работодателей» расположился среди лучших 501+ университетов мира. Также UNEC за последние 5 лет по числу статей и ссылок с высоким импакт-фактором достиг больших успехов. Был положительно оценен факт, что большая часть статей академического состава UNEC опубликована совместно с зарубежными исследователями, а также публикация около 1/3 части научных работ как результат совместного исследования с международными партнерами.