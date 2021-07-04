В России неизвестный в отделении банка захватил заложников обновлено
В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Пострадавших нет, уточнили в кредитной организации, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестный, угрожая "опасным предметом" и удерживая двоих человек, требует деньги.
Инцидент произошел в офисе на первом этаже многоквартирного дома. Жителей эвакуировали, здание оцепили.
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Неизвестный в среду взял трех заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется", - сказал собеседник агентства.