В Баку продолжается суд над пытавшими азербайджанцев армянскими боевиками

В Баку в Ясамальском районном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой карабахской войны и совершивших другие преступления, сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда.

На заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева изучаются материалы уголовного дела.

Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана, решением суда они заключены под стражу.