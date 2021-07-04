Поножовщина в Мингячевире

Отдел информации

В Мингячевире в садовом массиве 35-летний мужчина получил ножевые ранения. Как сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Мингячевирского городского управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно информации, Фирдовси Аббасов (1986 г.р.) был госпитализирован с колото-резаными ранами.

В результате операции сотрудниками полиции, по подозрению в преступлении был задержан Эльчин Тагиев. Он привлечен к следствию.

По данному факту ведется расследование.