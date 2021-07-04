Представители Афганистана и талибы начали переговоры в Иране

Переговоры между делегациями правительства Афганистана и движения "Талибан" начались в среду утром в иранской столице Тегеране, передает агентство ISNA.

"Межафганские переговоры начались сегодня в Иране с участием представителей правительства Афганистана и делегации от Талибана", - говорится в сообщении агентства.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.