Почему авторитетное немецкое издание AV Magazine назвало Samsung Neo QLED «лучшим телевизором всех времен»?
Новый телевизор от Samsung - Neo QLED - получил от немецкого издания AV Magazine одну из самых высоких оценок за всю историю.
Так, журнал после обзора 75-дюймового Neo QLED TV 8К оценил его на 966 баллов. Это, например, на 10 баллов выше, чем у лучшего телевизора Samsung QLED 2020 года, набравшего 956 баллов.
Команда журнала похвалила телевизор за его впечатляющую контрастность, глубокий черный цвет, высокую яркость и точное локальное затемнение благодаря технологии Mini-LED. Кроме того, телевизор Samsung Neo QLED получил высокую оценку за выдающийся дизайн и инновации. В итоге журнал выбрал его в качестве эталонного телевизора.
Так что же удивило западных экспертов? Ниже давайте рассмотрим особенности новых телевизоров от Samsung.
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Процессор Neo Quantum 8K
Сердце нового телевизора оснащено усовершенствованной технологией масштабирования до 8K, которая использует данные, сгенерированные из 16 нейронных сетей, для получения максимально высокого разрешения 8K, независимо от качества изображения источника. Процессор последовательно оптимизирует условия просмотра и улучшает качество контента. Позволяя таким образом наслаждаться превосходным изображением с детализацией высочайшей четкости.
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Светодиоды Quantum Mini
Благодаря новым светодиодам Quantum Mini обеспечивается сверхточная передача глубокого черного цвета и яркая подсветка. Миниатюрные квантовые точки передают 100%-ный цветовой объем даже в самых ярких сценах. Благодаря технологии cамоподсвечивающихся светодиодов и поддержке стандарта HDR подсветка экрана имеет точное управление, и вы просто погружаетесь в гущу событий, независимо от того, смотрите ли захватывающий блокбастер или играете на игровой консоли.
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Дизайн Neo Slim
Еще одна особенность Neo QLED – футуристический дизайн. Благодаря тому, что диоды Quantum Mini занимают в 40 раз меньше места, чем обычные светодиоды, панель получилась максимально тонкой. Секрет экрана Infinity Screen – тонкие рамки из стали с толщину всего 0,8 мм. Уникальный внешний вид Neo QLED 8K увеличивает иммерсивный эффект во время просмотра телевизора. Теперь ваши впечатления от просмотра не ограничены даже корпусом ТВ, который словно парит в воздухе, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
Согласитесь, впечатленных немецких экспертов можно понять, телевизор действительно воплощает в себе чудо инженерной мысли и элегантность современного дизайна.
Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Neo QLED можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.