Почему авторитетное немецкое издание AV Magazine назвало Samsung Neo QLED «лучшим телевизором всех времен»?

Так, журнал после обзора 75-дюймового Neo QLED TV 8К оценил его на 966 баллов. Это, например, на 10 баллов выше, чем у лучшего телевизора Samsung QLED 2020 года, набравшего 956 баллов.

Новый телевизор от Samsung - Neo QLED - получил от немецкого издания AV Magazine одну из самых высоких оценок за всю историю.

Команда журнала похвалила телевизор за его впечатляющую контрастность, глубокий черный цвет, высокую яркость и точное локальное затемнение благодаря технологии Mini-LED. Кроме того, телевизор Samsung Neo QLED получил высокую оценку за выдающийся дизайн и инновации. В итоге журнал выбрал его в качестве эталонного телевизора.

Так что же удивило западных экспертов? Ниже давайте рассмотрим особенности новых телевизоров от Samsung.

Процессор Neo Quantum 8K

Сердце нового телевизора оснащено усовершенствованной технологией масштабирования до 8K, которая использует данные, сгенерированные из 16 нейронных сетей, для получения максимально высокого разрешения 8K, независимо от качества изображения источника. Процессор последовательно оптимизирует условия просмотра и улучшает качество контента. Позволяя таким образом наслаждаться превосходным изображением с детализацией высочайшей четкости.