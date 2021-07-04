Португальский тренер поехал «шпионить» за «Нефтчи»

Главный тренер греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Педру Мартинш прибыл в Тбилиси, где сегодня состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Динамо» и бакинским «Нефтчи», сообщает haqqin.az со ссылкой на греческие СМИ.

Как известно, именно победитель этой пары станет соперником «Олимпиакоса» во 2-м раунде. Как пишут греческие медиа, «португальский специалист достаточно неожиданно решил лично «пошпионить» за потенциальными соперниками и отправился по маршруту Афины – Стамбул – Тбилиси».

На ответную игру в Баку, которая состоится 14 июля, Мартинш планирует отправить одного из своих помощников.

Если «Нефтчи» преодолеет барьер в лице «Динамо», то первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов должен провести в Греции 21 июля.