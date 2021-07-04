Более 40 тысяч кустов конопли уничтожили в Гяндже
Сотрудники Низаминского районного управления полиции провели комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, в результате которых были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения, сообщили haqqin.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники полиции на левом берегу реки Гянджачай обнаружили густые заросли дикорастущей конопли. В результате оперативных мероприятий был уничтожен 40 201 куст наркосодержащего растения общим весом 1 306 кг.