AZAL увеличивает число полетов из Баку в Тель-Авив

Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте www.azal.az , а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» увеличивает частоту полетов из Баку в Тель-Авив. Так, помимо рейсов по воскресеньям, которые начнут выполняться с 11 июля, в расписание с 22 июля добавляется еще один еженедельный рейс по четвергам. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе авиакомпании.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, граждане Израиля могут путешествовать в Азербайджан при условии предоставления:

- сертификата о прохождении полного курса вакцинации (ковид-паспорта), либо сертификата о выздоровлении от болезни;

- справки о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, оформленной в течение 72 часов до вылета рейса.

Граждане Израиля до 18 лет при въезде в Азербайджан воздушным путем могут предоставить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Для детей младше одного года не требуется предоставление сертификатов и справок.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие по этому направлению, должны иметь разрешение на право въезда в Израиль от Оперативного штаба МИД этой страны.

Правила въезда в Израиль в период пандемии представлены по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-israel

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics

При вылете из Тель-Авива в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.