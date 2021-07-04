На месте крушения пассажирского самолета Ан-26, который следовал из Петропавловска-Камчатского в Палану, обнаружены тела 19 погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза», — заявили в службах.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился днем 6 июля. По одной из версий, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях плохой видимости. Обломки самолета были найдены вблизи поселка и в Охотском море. На борту Ан-26 находились 28 человек - 22 пассажира и шестеро членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. В регионе объявлен трехдневный траур. Семьям жертв будут выплачены компенсации на сумму более 3,5 млн рублей.