«Парад» отставок в военном следственном управлении Армении

По сведениям издания, следователи столкнулись с проблемой и, не видя другого выхода, пишут заявления об освобождении от работы. Следователи представляют начальникам управлений заявления и говорят, что не могут больше работать в таких условиях, поскольку у них тысячи уголовных дел, которые они не успевают разгребать.

«На днях написал заявление об уходе следователь по особо важным делам Иджевана Айказ Мелконян, и как его ни пытались переубедить, он не согласился остаться. Многие из военных следователей перешли на работу в прокуратуру, считая прокурорскую работу более спокойной и легкой.

Более того, следователи жалуются вышестоящему руководству, что уже 10 дней не проводят действий по уголовным делам, прокуратура назначает служебное расследование и когда прокурору объясняют, что они не успевают, поскольку в их производстве тысячи уголовных дел, военным следователям рекомендуют обратиться в правительство, чтобы открыли новые штаты. Понимая, что это нереалистично, следователи считают единственным выходом из ситуации писать заявления об уходе», - отмечает газета.