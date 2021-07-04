Талибы штурмуют афганский город

Боевики движения "Талибан" пытаются взять под контроль город Калайи-Нау - столицу провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, это первая подобная операция талибов, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

"Враг вошел в город, пали все районы. Сражения начались в городской черте", - говорится в заявлении губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

По данным СМИ, талибы захватили штаб-квартиру полиции провинции и местное отделение Национального директората безопасности - разведслужбы Афганистана. Также от властей поступали сообщения, что часть сотрудников сил безопасности в ночь на среду сдались талибам.

Бои идут на фоне встречи между делегациями афганских властей и представителями движения "Талибан" в среду в Тегеране - при посредничестве МИД Ирана.