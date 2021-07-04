Когда Китай станет править миром?

Леонид Швец, автор haqqin.az 12:59

Материал с таким заголовком выпустил лидер деловых СМИ планеты – агентство Bloomberg. Правда, вслед за этим вопросом размещен и ответ: «Вероятно, никогда». Проблема Китая, экономика которого растет заметно медленней политических амбиций руководства, заметно беспокоит не только Соединенные Штаты, которые, естественно, не хотели бы уступать свою лидерскую позицию в мире, которую занимают последнее столетие. Очевидно, это был бы какой-то иной мир, неизвестный и непонятный. Между тем специалисты, к мнению которых обратился Bloomberg, призывают не спешить и не считать неизбежным наступление момента, когда Китай станет глобальным лидером. В 80-е были популярны ожидания, что резко прибавившая Япония вот-вот опередит США, но этого не случилось, Страна восходящего солнца на три десятка лет впала в стагнацию.

Факторами, которые способны сильно притормозить развитие Китая, могут стать неуспех реформ, международная изоляция и финансовый кризис. Кроме того, некоторые специалисты считают, что есть основания сомневаться в реальности цифр роста, которые обнародуют китайские власти. В долговременной перспективе, пишет Bloomberg, три фактора определяют уровень экономического роста: это масштабы рабочей силы, основные фонды и производительность, которая, по сути, показывает, насколько эффективно взаимодействуют основные фонды и трудовые ресурсы. И по каждой из этих трех позиций у Китая не все гладко. Чудо-рывок, который страна совершила с конца прошлого века, был бы невозможен без огромного рынка дешевой рабочей силы. Но сейчас рождаемость здесь резко упала, и в ближайшие три десятилетия, если эта тенденция сохранится, трудовые ресурсы Китая сократятся почти на треть: на 28%. Китайцы больше не хотят иметь много детей, их содержание в соответствии с современными стандартами обходится слишком дорого. Не все благополучно и с основными фондами, куда были вложены колоссальные средства. Обратной стороной лихорадочного строительства стали избыточные производственные мощности, пустые города-призраки и шестиполосные скоростные шоссе, уходящие в никуда.

Что касается производительности, она сейчас на уровне лишь 50% от американской. К 2050 году этот показатель может дойти до 70%, но остается вопрос, удастся ли Китаю перейти на качественно иную модель роста: не на основе избыточной дешевой рабочей силы и непрерывного инвестирования, а на основе высококвалифицированного труда и инновационных технологий? Не секрет, что в значительной степени китайский успех базируется на массовом заимствовании западных технологий и ноу-хау. Но в последнее время именно по причине роста китайских амбиций за Западе усилилось недоверие к этой стране, и свободный переток идей и технологий может сильно сократиться. Не факт, что Китай готов в полной мере перейти на собственный научно-технологический ресурс. Кроме того, специалисты указывают на высокую вероятность того, что после десятилетий роста китайская экономика может столкнуться с жестоким финансовым кризисом, который обернется многолетней рецессией и застоем. В качестве признака грядущих неприятностей указывают на резкий рост соотношения между ВВП и государственной задолженностью: со 140% в 2008 году до 290% сейчас.