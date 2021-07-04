В Израиле рассказали, как президент Ривлин в гриме и парике передвигался по стране
Служба общей безопасности Израиля обнародовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, которые позволяли ему анонимно передвигаться по стране.
Пресс-служба МИД страны сообщает, что «служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, сделанное во время визита президента в одно из оперативных подразделений ШАБАК», передает РИА Новости.
На фото у 81-летнего седовласого и обычно гладко выбритого Ривлина темные волосы и борода. Сопровождают президента несколько человек в штатском, их лица скрыты.
Местные СМИ сообщают, что в таком виде президент имел возможность гулять, сохраняя анонимность.
Эти данные были опубликованы на фоне окончания срока действий полномочий Ривлина на посту президента.
Напомним, в среду примет присягу сын шестого президента Израиля Хаима Герцога, председатель «Еврейского агентства» Ицхак Герцог. Он станет 11-м президентом страны. Инаугурация состоится во второй половине дня.