В Израиле рассказали, как президент Ривлин в гриме и парике передвигался по стране

Служба общей безопасности Израиля обнародовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, которые позволяли ему анонимно передвигаться по стране.

Пресс-служба МИД страны сообщает, что «служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, сделанное во время визита президента в одно из оперативных подразделений ШАБАК», передает РИА Новости.

На фото у 81-летнего седовласого и обычно гладко выбритого Ривлина темные волосы и борода. Сопровождают президента несколько человек в штатском, их лица скрыты.