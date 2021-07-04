ПО « Азеригаз » с начала 2021 года начало регистрировать обращения как участников 1-й Карабах ской войны, так и семей ветеранов и шехидов Отечественной войны. В связи с этим в соответствующих структурах выделены ответственные лица, и на основе разработанной программы мероприятий предпринимаются усилия по решению проблем, связанных с газовым хозяйством указанных категорий лиц. При обеспечении этих обращений, если на улице, в районе, где проживает семья ветерана или шехида, есть еще частные жилые дома, которые не могут использовать природный газ, то за счет внутренних возможностей объединения проводится прокладка уличных линий на всей территории .

Как сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз», на днях завершилась газификация домов, в которых проживают несколько семей ветеранов. Мурад Рагимов в 2007 году, находясь на военной службе, попал под снежную лавину. В результате он получил травмы и стал инвалидом 2-й группы. В результате внимания и заботы государства он вылечился. В 2020 году, когда началась Отечественная война, Мурад добровольно пошел в армию. Боевой путь начал с Физули, проявил большой героизм в операциях на Губадлинском и Шушинском направлениях. Ветеран обратился в ПО «Азеригаз», чтобы решить вопрос с обеспечением газом частного жилого дома в селе Гарматюрк Лянкяранского района. Дело было взято под контроль ПО, от частного жилого дома проложена газовая линия диаметром 57 мм длиной 153 метра и установлен счетчик.

Боевой путь еще одного ветерана, Рамиля Магеррамова, в Отечественной войне начался с Джебраила, затем он проявил мужество в боях за Физули, Губадлы и Шушу. Отсутствие природного газа в новом частном жилом доме, построенном в Сабирабадском районе, создавало трудности для его семьи. После возвращения с войны Рамиль обратился в ПО «Азеригаз», и прокладка природного газа была обеспечена.

Еще одно обращение ветерана также нашло свое решение. В 1993-1994 годах Эльшан Мустафаев участвовал в 1-й Карабахской войне. В боях на Агдамском направлении был ранен, является инвалидом 2-й группы. В своем обращении в ПО «Азеригаз» он отметил, что в частном доме, расположенном в жилом массиве Яшил Дере в Сумгаите, природного газа нет. По поручению гендиректора объединения в его дом была проведена газовая линия и установлен счетчик.