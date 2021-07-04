«Азеригаз» оперативно решило проблему семей ветеранов фото, видео
ПО «Азеригаз» с начала 2021 года начало регистрировать обращения как участников 1-й Карабахской войны, так и семей ветеранов и шехидов Отечественной войны. В связи с этим в соответствующих структурах выделены ответственные лица, и на основе разработанной программы мероприятий предпринимаются усилия по решению проблем, связанных с газовым хозяйством указанных категорий лиц. При обеспечении этих обращений, если на улице, в районе, где проживает семья ветерана или шехида, есть еще частные жилые дома, которые не могут использовать природный газ, то за счет внутренних возможностей объединения проводится прокладка уличных линий на всей территории.
Как сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз», на днях завершилась газификация домов, в которых проживают несколько семей ветеранов. Мурад Рагимов в 2007 году, находясь на военной службе, попал под снежную лавину. В результате он получил травмы и стал инвалидом 2-й группы. В результате внимания и заботы государства он вылечился. В 2020 году, когда началась Отечественная война, Мурад добровольно пошел в армию. Боевой путь начал с Физули, проявил большой героизм в операциях на Губадлинском и Шушинском направлениях. Ветеран обратился в ПО «Азеригаз», чтобы решить вопрос с обеспечением газом частного жилого дома в селе Гарматюрк Лянкяранского района. Дело было взято под контроль ПО, от частного жилого дома проложена газовая линия диаметром 57 мм длиной 153 метра и установлен счетчик.
Боевой путь еще одного ветерана, Рамиля Магеррамова, в Отечественной войне начался с Джебраила, затем он проявил мужество в боях за Физули, Губадлы и Шушу. Отсутствие природного газа в новом частном жилом доме, построенном в Сабирабадском районе, создавало трудности для его семьи. После возвращения с войны Рамиль обратился в ПО «Азеригаз», и прокладка природного газа была обеспечена.
Еще одно обращение ветерана также нашло свое решение. В 1993-1994 годах Эльшан Мустафаев участвовал в 1-й Карабахской войне. В боях на Агдамском направлении был ранен, является инвалидом 2-й группы. В своем обращении в ПО «Азеригаз» он отметил, что в частном доме, расположенном в жилом массиве Яшил Дере в Сумгаите, природного газа нет. По поручению гендиректора объединения в его дом была проведена газовая линия и установлен счетчик.