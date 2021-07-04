На границе Азербайджана с Арменией будут стоять не российские миротворцы, а пограничники
В Кремле опровергли информацию о подписании в ходе предстоящих в среду переговоров президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном документа, связанного с размещением российских миротворцев на армяно-азербайджанской границе.
"Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли, как сообщают СМИ, в ходе переговоров будут подписаны документы, в частности, о размещении миротворцев на границе участка Сотк - Хознавар.
Ранее армянская газета "Жоховурд" писала, что и.о. премьера Армении в числе других вопросов обсудит с президентом России Владимиром Путиным варианты размещения российских миротворцев на границе Армении.
В свою очередь ТАСС сообщает, что Армения и Россия обсуждают возможность расширения присутствия российских пограничников в Сюникской области республики. Об этом в среду на открытии "Русского центра" в городе Армавире заявил журналистам посол РФ Сергей Копыркин.
"На участках армяно-азербайджанской границы Сюникской области размещены посты пограничников РФ, которые содействуют тому, чтобы ситуация была спокойной, стабильной. Ну да, идет обсуждение того, как можно расширить такое присутствие. Я думаю, что все будет определяться интересами безопасности Армении, интересами обеспечения стабильности на границе, интересами реализации тех договоренностей, которые достигнуты в трехстороннем формате", - отметил российский посол.