Депутаты Милли Меджлиса понаблюдают за выборами в Болгарии и Молдове

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии и Молдове.

Как сообщает парламентский корреспондент haqqin.az, депутат Рауф Алиев 8 июля отправится в столицу Болгарии Софию для наблюдения за парламентскими выборами. Депутат ознакомится с предвыборной ситуацией, условиями, созданными на избирательных участках.

Кроме того, группа азербайджанских депутатов 8 июля посетит столицу Молдовы Кишинев для наблюдения за досрочными парламентскими выборами. Депутат Сабир Гаджиев будет наблюдать за ходом голосования по линии Исполнительного комитета СНГ, депутат Жаля Алиева - Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Эльнур Аллахвердиев - ПА ГУАМ, депутат Эльшад Мирбашироглу - ПА ОЧЭС. Они посетят ряд избирательных участков, где проведут мониторинг избирательной активности граждан.