За последние годы АВВ продолжает реализовывать ряд крупномасштабных трансформационных проектов. Благодаря этим проектам, Банк обновил бизнес-модель и достиг серьезных результатов в области цифровизации, совершенствование клиентского обслуживания, развития технологий, привлечения и развития талантов. Наступило время, когда стало необходимым объединение прошлых достижений и стратегического видения бренда под единым названием.

Новые атрибуты бренда выстроены на основе 30-летнего опыта, традиций и доверия, созданных АВВ. Председатель Правления Банка Аббас Ибрагимов в своем заявлении отметил: «Мы укрепляем идентичность бренда, основываясь на тенденциях рынка, потребностях клиентов и новых возможностях. Смягчение наружных острых углов и отсутствие замкнутых элементов в обновленном логотипе отражают динамизм и открытость, тогда как глобальность бренда и широкая сфера его влияния выражены сетевым элементом». Обновлен также и слоган Банка, который теперь звучит следующим образом: «Современный, Полезный, Универсальный» (Müasir, Faydalı, Universal), что подчеркивает ценности, которые он предлагает своим клиентам и партнерам.

Для обеспечения правильного использования нового бренда общественностью и средствами массовой информации на сайте банка создан справочный бренд-центр. В соответствующих разделах бренд-центра представлены правила использования нового логотипа, а также изложена его философия. В связи с обновлением бренда Банк запустил рекламную кампанию. До конца года завершатся изменения в наружной рекламе и фасадах офисов обслуживания.

Этому знаменательному событию также посвящен рекламный ролик. Видео демонстрирует непрерывность процессов трансформации Банка, широкий спектр его продуктов и услуг, а также ретроспективные изменения его логотипов за последние 30 лет. Посмотреть видео можно здесь.

АВВ создан 10 января 1992 года. 95,15% акций Банка принадлежат Азербайджанскому государству. Банк имеет 53 филиала и 24 отделения в различных регионах страны, обслуживает около 18 тысяч юридических лиц и более 1,3 миллиона физических лиц. АВВ активно участвует в масштабных государственных проектах, в тороговой, транспортной, энергетической, нефтегазовых сферах, а также в различного рода социальных программах. Ко всему прочему ведется активная поддержка и финансирование крупных, малых и средних предприятий.