Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 8 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в некоторых местах полуострова утром прогнозируются кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла.
Завтра в некоторых регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами проливные, выпадет град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-16, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 июля на Апшероне ожидается умеренный ветер хазри, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.