Британка Гвен Берчелл отказалась от гражданства Великобритании и приняла гражданство Азербайджана когда азербайджанец грезит Лондоном
В Азербайджане произошло поразившее многих событие: глава благотворительной организации UAFA (United Aid for Azerbaijan) Гвен Берчелл, многие годы оказывающая помощь самым уязвимым группам детей в Азербайджане, отказалась от гражданства Великобритании в пользу азербайджанского паспорта. Новость в одночасье облетела социальные сети и стала поводом для бурных дискуссий. Сложно азербайджанцу, грезящему о Лондоне, понять мотивы британки, решившейся на столь неординарный шаг.
В глобализирующемся мире почти отпали понятия границ. Сегодня тысячи людей, родившихся в одной стране, на определенном этапе жизни переезжают в другую и даже становятся ее полноправными гражданами. Но, как правило, миграция осуществляется из стран третьего мира в развитые государства. Люди готовы отказаться от привычного образа жизни, друзей и даже родственников ради паспорта США, Канады, Великобритании или какой-нибудь там Андорры. И их чисто по-человечески можно понять - в экономически процветающем государстве выше уровень жизни, и обладателю паспорта это сулит повышенные социальные и политические гарантии.
Определенную роль играет, конечно, и отношение к иностранцам в тех или иных краях. Вряд ли кто-то станет отрицать, что к гражданину Великобритании даже в Азербайджане более лояльное и даже почтительное отношение, чем к гражданину Бангладеш. Об этом еще около века назад в своих «Стихах о советском паспорте» писал русский классик Владимир Маяковский: «К одним паспортам — улыбка у рта. К другим —отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двухспальным английским лёвою».
Уже несколько десятилетий различными организациями составляется международный индекс паспортов, который предоставляет информацию о том, сколько суверенных государств человек может посетить без подачи заявления на визу. Так вот, в рейтинге «силы паспортов» британский занимает 8-е место с показателем 184 страны, а азербайджанский – 76-е с показателем 67 стран.
Поэтому, когда состоятельные азербайджанцы переезжают в Великобританию и получают ее гражданство, ни у кого это не вызывает удивления. А вот когда гражданин Великобритании принимает решение поменять свой паспорт на азербайджанский – это сразу становится инфоповодом.
Так что же побудило Гвен Берчелл пойти на такой неординарный шаг? Чтобы найти ответ на этот вопрос следует узнать, кто же она такая и чем по сей день занималась в Азербайджане.
Из открытых источников в интернете выяснилось, что Гвен Берчелл родилась и выросла в Великобритании. С Азербайджаном она познакомилась в конце 90-х в возрасте 25 лет благодаря своему отцу, который работал в нефтегазовом секторе страны. Баку и его люди пришлись ей по душе, а поскольку в те годы в Азербайджане наблюдались определенные экономические и социальные проблемы, Гвен по зову сердца решила остаться в стране, чтобы попробовать помочь детям из бедных слоев населения.
Начав с оказания нуждающимся детям самой элементарной помощи – вещами и продуктами питания, Берчелл через какое-то время создала целую организацию - United Aid for Azerbaijan (Объединенная помощь Азербайджану). И сегодня, по прошествии 20 лет, благодаря неустанной деятельности, выражающейся в медицинской, образовательной и социальной помощи самым юным гражданам страны, UAFA стала известной и уважаемой в Азербайджане гуманитарной миссией.
В беседе с haqqin.az популярный блогер Салех Насиров, с 2012 года работающий в UAFA, заявил, что госпожа Гвен Берчелл абсолютно неординарная личность.
«Это человек с врожденным чувством обостренного сострадания. О себе она думает в самую последнюю очередь – всю свою жизнь посвятила заботе о других, особенно детях. Услышав, что у кого-то проблемы, эта женщина готова сделать невозможное, чтобы только помочь. Многие сегодня занимаются благотворительностью для хайпа, но она не преследует никакой выгоды. Для нее главное – спасти, уберечь, помочь человеку преодолеть трудную ситуацию», - убежден Салех.
Блогер считает, что UAFA за годы своей деятельности внесла неоценимый вклад в развитие общества в Азербайджане.
«UAFA - это десятки тысяч детей и семей, получающие бесплатные социальные услуги во многих регионах Азербайджана. Это сотни молодых людей с ограниченными возможностями, которые учатся в высших учебных заведениях страны. Это десятки высококвалифицированных и опытных специалистов в области детского развития. Это профессиональные социальные работники и люди с высокой гражданской ответственностью, во главе которых стоит сильный, вдохновляющий и мотивирующий лидер», - сказал он.
Между тем, как стало известно haqqin.az из осведомленных источников, Гвен Берчелл давно пыталась получить гражданство Азербайджана. Однако с 2014 года в стране были ужесточены требования к работе НПО. Согласно правилам миграционного законодательства, иностранные граждане, а тем более главы НПО, должны каждый год продлевать разрешение на пребывание в Азербайджане. Подобные требования не лишены основания, но Берчелл, безусловно, случайно оказалась в этих рамках. Однако теперь все юридические препоны позади, и Гвен сможет продолжить свои благие дела уже как полноправный гражданин Азербайджана.