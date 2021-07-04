В Азербайджане произошло поразившее многих событие: глава благотворительной организации UAFA (United Aid for Azerbaijan) Гвен Берчелл, многие годы оказывающая помощь самым уязвимым группам детей в Азербайджане, отказалась от гражданства Великобритании в пользу азербайджанского паспорта. Новость в одночасье облетела социальные сети и стала поводом для бурных дискуссий. Сложно азербайджанцу, грезящему о Лондоне, понять мотивы британки, решившейся на столь неординарный шаг.

В глобализирующемся мире почти отпали понятия границ. Сегодня тысячи людей, родившихся в одной стране, на определенном этапе жизни переезжают в другую и даже становятся ее полноправными гражданами. Но, как правило, миграция осуществляется из стран третьего мира в развитые государства. Люди готовы отказаться от привычного образа жизни, друзей и даже родственников ради паспорта США, Канады, Великобритании или какой-нибудь там Андорры. И их чисто по-человечески можно понять - в экономически процветающем государстве выше уровень жизни, и обладателю паспорта это сулит повышенные социальные и политические гарантии.

Определенную роль играет, конечно, и отношение к иностранцам в тех или иных краях. Вряд ли кто-то станет отрицать, что к гражданину Великобритании даже в Азербайджане более лояльное и даже почтительное отношение, чем к гражданину Бангладеш. Об этом еще около века назад в своих «Стихах о советском паспорте» писал русский классик Владимир Маяковский: «К одним паспортам — улыбка у рта. К другим —отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двухспальным английским лёвою».

Уже несколько десятилетий различными организациями составляется международный индекс паспортов, который предоставляет информацию о том, сколько суверенных государств человек может посетить без подачи заявления на визу. Так вот, в рейтинге «силы паспортов» британский занимает 8-е место с показателем 184 страны, а азербайджанский – 76-е с показателем 67 стран.

Поэтому, когда состоятельные азербайджанцы переезжают в Великобританию и получают ее гражданство, ни у кого это не вызывает удивления. А вот когда гражданин Великобритании принимает решение поменять свой паспорт на азербайджанский – это сразу становится инфоповодом.

Так что же побудило Гвен Берчелл пойти на такой неординарный шаг? Чтобы найти ответ на этот вопрос следует узнать, кто же она такая и чем по сей день занималась в Азербайджане.