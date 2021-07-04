МЧС о пожаре на азербайджано-армянской границе

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории Газахского района на границе Азербайджана с Арменией, начавшемся в вечерние часы.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, к тушению пожара были привлечены соответствующие подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Было установлено, что пожар начался на территории Армении и перекинулся на азербайджанскую территорию. Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны было предотвращено распространение пожаров на обширную территорию, проходящую по территории сел Асланбейли и Гаймаглы Газахского района (открытые участки с сухой травой и кустарниками), пожар был потушен. Сгорела сухая трава и кустарники на площади около 180 га.