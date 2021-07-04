Ирония пандемии: Великобритания снимает ограничения. А герцогиня на изоляции наш обзор
Пока Германия и другие страны Западной и Восточной Европы смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе начали впускать на свою территорию граждан Туманного Альбиона, и жизнь стала выглядеть возвращающейся к норме, в Великобритании прозвучало тревожное сообщение.
За минувшие сутки здесь зафиксирован новый всплеск заболевания Covid-19. Почти 29 тысяч новых случаев заражения, что является самым большим числом с 29 января. При этом констатировано 37 летальных исходов — это наивысшее число, отмеченное с 23 апреля.
Вчера новый министр здравоохранения страны Саджид Джавид предупредил, что еще до отмены всех ограничений, запланированных на 19 июля, волна новых случаев инфекции может достигнуть уровня 50 тысяч в сутки, а в течение лета до 100 тысяч.
В то же время в пользу отмены ограничений говорит тот факт, что успешная вакцинация способствует более медленному росту госпитализаций и смертей, в отличие от растущего числа заражений.
Справедливости ради, отмечают эксперты, число смертных случаев за последние сутки стало самым большим за последние два с половиной месяца, но это, конечно, значительно меньше, чем было в январе, когда ежесуточно в Великобритании умирали по 1000 человек.
В течение пандемии здесь отмечены почти 5 миллионов заболевших Covid-19, умерли с таким диагнозом без малого 130 тысяч человек.
Темпы вакцинации, тем временем, в Великобритании вызывают уважение. Первую дозу прививки от коронавируса к минувшему понедельнику получили более 45 миллионов человек, вторую - 33,9 миллиона. А это означает соответственно 86,2 и 64,3 процента от всего взрослого населения страны.
Однако, как известно, коронавирус не выбирает жертв. Стало известно, что Кейт Миддлтон отменила свое участие во всех ближайших мероприятиях. Причина проста — она имела контакт с персоной, инфицированной Covid-19.
По этому поводу официальный представитель Кенсингтонского дворца сказал:
- На прошлой неделе герцогиня Кембриджская имела контакт с некой особой, которая позже получила положительный тест на коронавирус. Ее Королевское Высочество не имеет никаких признаков заболевания, но следует всем предписаниям правительства и находится на изоляции в доме.
Известно, что в понедельник Кейт с мужем принцем Гарри должны были принять участие в благодарственном богослужении, посвященном 73-летию создания службы общественного здравоохранения Ее Величества, и в торжественном приеме для работников службы в Букингемском саду, где и должна была поблагодарить их за вклад в борьбу с пандемией.
Однако, как видно, пандемия сама весьма иронично вносит коррективы в календарь королевской семьи.