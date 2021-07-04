За минувшие сутки здесь зафиксирован новый всплеск заболевания Covid-19. Почти 29 тысяч новых случаев заражения, что является самым большим числом с 29 января. При этом констатировано 37 летальных исходов — это наивысшее число, отмеченное с 23 апреля.

Пока Германия и другие страны Западной и Восточной Европы смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе начали впускать на свою территорию граждан Туманного Альбиона, и жизнь стала выглядеть возвращающейся к норме, в Великобритании прозвучало тревожное сообщение.

Вчера новый министр здравоохранения страны Саджид Джавид предупредил, что еще до отмены всех ограничений, запланированных на 19 июля, волна новых случаев инфекции может достигнуть уровня 50 тысяч в сутки, а в течение лета до 100 тысяч.

В то же время в пользу отмены ограничений говорит тот факт, что успешная вакцинация способствует более медленному росту госпитализаций и смертей, в отличие от растущего числа заражений.

Справедливости ради, отмечают эксперты, число смертных случаев за последние сутки стало самым большим за последние два с половиной месяца, но это, конечно, значительно меньше, чем было в январе, когда ежесуточно в Великобритании умирали по 1000 человек.

В течение пандемии здесь отмечены почти 5 миллионов заболевших Covid-19, умерли с таким диагнозом без малого 130 тысяч человек.

Темпы вакцинации, тем временем, в Великобритании вызывают уважение. Первую дозу прививки от коронавируса к минувшему понедельнику получили более 45 миллионов человек, вторую - 33,9 миллиона. А это означает соответственно 86,2 и 64,3 процента от всего взрослого населения страны.

Однако, как известно, коронавирус не выбирает жертв. Стало известно, что Кейт Миддлтон отменила свое участие во всех ближайших мероприятиях. Причина проста — она имела контакт с персоной, инфицированной Covid-19.