К матчу Лиги чемпионов: в еврокубках «Нефтчи» ни разу не проигрывал грузинам
Сегодня футбольный клуб «Нефтчи» проведет свой первый матч в Лиге чемпионов за последние восемь лет.
В 20:00 в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе чемпион Азербайджана сыграет с местным «Динамо». Это будет первое еврокубковое противостояние между старыми соперниками, которые в чемпионате и Кубке СССР провели между собой 55 игр. «Нефтчи» побеждал 12 раз, «Динамо» - 27 раз, еще в 16 встречах была зафиксирована ничья.
А последний матч между «Нефтчи» и тбилисским «Динамо» состоялся в 2004 году. Это была товарищеская игра, завершившаяся со счетом 2:2.
В еврокубках «Нефтчи» провел четыре матча против грузинских команд и ни разу не проиграл. В сезоне 2012/13 команда под руководством Беюкаги Гаджиева играла во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Зестафони». В Баку «Нефтчи» одержал крупную победу со счетом 3:0, а в ответной встрече соперники сыграли вничью 2:2.
В сезоне 2014/15 «Нефтчи» играл в Лиге Европы и в 3-м квалификационном раунде волею жребия получил в соперники команду «Чихура». После нулевой ничьи в Баку в ответной игре в Тбилиси «Нефтчи» выиграл 3:2 и прошел дальше.
Если брать в целом историю противостояния азербайджанских и грузинских клубов в еврокубках, то команды двух соседних стран восемь раз боролись друг с другом за выход в следующий раунд. Счет 5:3 в пользу представителей Азербайджана при разнице забитых и пропущенных 25:21 в нашу пользу. Правда, последнее противостояние между азербайджанским и грузинским клубами завершилось безоговорочной победой наших соседей: в Лиге Европы 2019/20 тбилисское «Динамо» уверенно переиграло «Габалу» - 2:0, 3:0.