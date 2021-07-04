К матчу Лиги чемпионов: в еврокубках «Нефтчи» ни разу не проигрывал грузинам

Эльмир Алиев, отдел спорта 14:30

Сегодня футбольный клуб «Нефтчи» проведет свой первый матч в Лиге чемпионов за последние восемь лет. В 20:00 в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе чемпион Азербайджана сыграет с местным «Динамо». Это будет первое еврокубковое противостояние между старыми соперниками, которые в чемпионате и Кубке СССР провели между собой 55 игр. «Нефтчи» побеждал 12 раз, «Динамо» - 27 раз, еще в 16 встречах была зафиксирована ничья.

А последний матч между «Нефтчи» и тбилисским «Динамо» состоялся в 2004 году. Это была товарищеская игра, завершившаяся со счетом 2:2. В еврокубках «Нефтчи» провел четыре матча против грузинских команд и ни разу не проиграл. В сезоне 2012/13 команда под руководством Беюкаги Гаджиева играла во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Зестафони». В Баку «Нефтчи» одержал крупную победу со счетом 3:0, а в ответной встрече соперники сыграли вничью 2:2.