Отдел международной информации и политики 14:43

Азиатские рынки в среду в целом снизились в связи со стабильными ценами на нефть, а также с окончанием рекордной серии на Уолл-стрит на фоне сохраняющихся опасений по поводу восстановления экономики и репрессий Китая в отношении технологических компаний. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Bloomberg. Во вторник цены на нефть ненадолго подскочили, затем упали, после того как последние переговоры производителей нефти ОПЕК + провалились. Фьючерсы на нефть США приблизились к семилетнему пику после того, как переговоры были отменены, но инвесторы быстро изменили курс, продав фьючерсные контракты на Brent и West Texas Intermediate из-за опасений по поводу возможного прекращения усилий по сдерживанию предложения.

Тенденция цен на нефть также усилила опасения по поводу инфляции, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что перегрев экономики может вынудить центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, повысить процентные ставки раньше, чем предполагалось. "По-прежнему существуют опасения по поводу того, что произойдет с сокращением ставки ФРС и при недостаточной тяге к финансовым стимулам, - сказала Bloomberg News Кейт Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services. - Эта неопределенность лишь вносит некоторую нестабильность, а затем вызывает беспокойство по поводу пикового экономического роста. Это только усиливает опасения по поводу того, что, вероятно, лучший уровень роста показателей позади нас». Биржевой индекс Уолл-стрит снизился во вторник, при этом Dow и S&P 500 отступили от рекордов, а доходность казначейских облигаций упала после празднования Дня независимости США, а также после опубликованного за июнь худшего, чем ожидалось, экономического показателя для сектора услуг США. Эти убытки отразились на Токио в среду, где индекс Nikkei 225 открылся снижением, так как рост иены и неутешительный взгляд на экономику США оказали давление на рынок. Опасения возникают и по поводу торгов в Гонконге и Шанхае — их уровень также снизился в начале среды из-за опасений по поводу репрессивных мер Китая в отношении технологических гигантов после удаления из магазинов приложений компании Didi Chuxing, занимающейся перевозкой пассажиров. Акции Didi упали почти на 20 процентов на Уолл-стрит во вторник после того, как китайские власти выразили обеспокоенность национальной безопасностью в связи с популярным приложением, намекая на расширение надзора над технологическими фирмами после многих лет легкого регулирования.