В указе главы государства говорится, что в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, принятых в целях обеспечения устойчивого и сбалансированного развития городов и районов нашей страны, в корне изменился облик наших городов, поселков и сел, возрос экономический потенциал регионов, улучшилось инфраструктурное обеспечение, качество оказываемых населению государственных услуг, бизнес и инвестиционный климат, повысилось благосостояние населения.

Последовательно осуществленные целенаправленные реформы и широкомасштабные мероприятия еще больше укрепили экономическую и военно-оборонную мощь нашей страны и создали прочную основу для блестящей победы в 44-дневной Отечественной войне.

В настоящее время осуществляются широкомасштабные меры по восстановлению освобожденных территорий, обеспечению их дальнейшего развития, созданию необходимой инфраструктуры и возвращению населения на родные земли. Целесообразность проведения на основе единой программы всех работ, направленных на обеспечение равного развития указанных территорий с эффективным использованием их богатого экономического потенциала, природных ресурсов и широких туристических возможностей, обуславливает пересмотр деления освобожденных от оккупации территорий по экономическим районам.

В восточной части Зангезурского плато, занимающего большую территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, на границе с Арменией и в одном географическом пространстве, исторически вместе, а также на протяжении многих лет находясь в составе Зангезурского уезда, образованного в 1861 году, традиционные социально-экономические, историко-культурные связи обуславливают необходимость объединения Зангиланского, Губадлинского, Джебраильского, Лачинского и Кельбаджарского районов в единый экономический район.

Для обеспечения восстановления и ускоренного развития древнего Карабахского региона, обладающего уникальным историко-культурным наследием, необыкновенной природой, в том числе Агдамского, Шушинского, Физулинского, Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского районов и города Ханкенди, а также Агджабединского и Бардинского районов, относящихся к Карабахскому региону, важно создать и новый Карабахский экономический район, говорится в указе президента.

Реинтеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана требует повышения эффективности планирования по другим экономическим районам, в том числе Гянджа–Газахскому и Аранскому экономическим районам, обеспечения гибкости в управлении экономикой и пересмотра с этой целью состава этих экономических районов.

Согласно указу, утверждено следующее деление экономических районов Азербайджана: