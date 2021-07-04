Ильхам Алиев поделил Азербайджан на новые районы: ...и даже Восточный Зангезур срочно в номер; обновлено
Президент Ильхам Алиев в среду подписал указ о новом делении Азербайджанской Республики на экономические районы, сообщает АзерТАдж.
В указе главы государства говорится, что в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, принятых в целях обеспечения устойчивого и сбалансированного развития городов и районов нашей страны, в корне изменился облик наших городов, поселков и сел, возрос экономический потенциал регионов, улучшилось инфраструктурное обеспечение, качество оказываемых населению государственных услуг, бизнес и инвестиционный климат, повысилось благосостояние населения.
Последовательно осуществленные целенаправленные реформы и широкомасштабные мероприятия еще больше укрепили экономическую и военно-оборонную мощь нашей страны и создали прочную основу для блестящей победы в 44-дневной Отечественной войне.
В настоящее время осуществляются широкомасштабные меры по восстановлению освобожденных территорий, обеспечению их дальнейшего развития, созданию необходимой инфраструктуры и возвращению населения на родные земли. Целесообразность проведения на основе единой программы всех работ, направленных на обеспечение равного развития указанных территорий с эффективным использованием их богатого экономического потенциала, природных ресурсов и широких туристических возможностей, обуславливает пересмотр деления освобожденных от оккупации территорий по экономическим районам.
В восточной части Зангезурского плато, занимающего большую территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, на границе с Арменией и в одном географическом пространстве, исторически вместе, а также на протяжении многих лет находясь в составе Зангезурского уезда, образованного в 1861 году, традиционные социально-экономические, историко-культурные связи обуславливают необходимость объединения Зангиланского, Губадлинского, Джебраильского, Лачинского и Кельбаджарского районов в единый экономический район.
Для обеспечения восстановления и ускоренного развития древнего Карабахского региона, обладающего уникальным историко-культурным наследием, необыкновенной природой, в том числе Агдамского, Шушинского, Физулинского, Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского районов и города Ханкенди, а также Агджабединского и Бардинского районов, относящихся к Карабахскому региону, важно создать и новый Карабахский экономический район, говорится в указе президента.
Реинтеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана требует повышения эффективности планирования по другим экономическим районам, в том числе Гянджа–Газахскому и Аранскому экономическим районам, обеспечения гибкости в управлении экономикой и пересмотра с этой целью состава этих экономических районов.
Согласно указу, утверждено следующее деление экономических районов Азербайджана:
- Бакинский экономический район (город Баку);
- Нахчыванский (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);
- Абшерон-Хызинский (город Сумгаит, Апшеронский и Хызинский районы);
- Горно-Ширванский (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шемахинский районы);
- Гянджа-Дашкесанский (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гёйгёльский и Самухский районы);
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Карабахский (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);
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Газах-Товузский (Агстафинский, Гедабекский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);
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Губа-Хачмазский (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязанский и Шабранский районы);
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Лянкяран-Астаринский (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);
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Центрально-Аранский (город Мингячевир, Агдашский, Гёйчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);
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Миль-Муганский (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);
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Шеки-Загатальский (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);
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Восточно-Зангезурский (Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский райны);
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Ширван-Сальянский (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы).