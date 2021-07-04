7 июля примерно в 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Колагир Бердского района Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гаралар Товузского района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.