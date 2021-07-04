В Афганистане заявили о критической военной ситуации в стране

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади охарактеризовал военную ситуацию в стране как критическую, передает Интерфакс со ссылкой на афганские СМИ.

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр.

Вместе с тем Мохаммади подчеркнул, что "не первый раз народ Афганистана переживает трудные времена". "Силы безопасности вместе с местными силами сопротивления защитят народ", - заверил министр обороны.

На фоне начавшегося вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников по НАТО члены движения "Талибан" активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях талибы подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.