Жителей Туркмении старше 18 лет обязали вакцинироваться от коронавируса
Туркмения ввела обязательную вакцинацию: привиться должны все жители старше 18 лет. Об этом сообщила русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
«Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», — говорится в сообщении.
От прививки освобождаются несколько категорий: имеющие аллергию на один из компонентов препарата, беременные и женщины в период лактации, лица младше 18 лет, а также те, кто имеют высокую температуру, острые или хронические заболевания.