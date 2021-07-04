Военная база «Айн аль-Асад» в провинции Аль-Анбар на западе Ирака, где дислоцированы также американские военные, поверглась ракетному обстрелу, в результате чего получили ранения три человека. Как сообщает Anadolu, об этом сообщил в соцсетях представитель возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ полковник ВС США Уэйн Маротто.

«В 12:30 по местному времени в сторону военной базы «Айн аль-Асад» было выпущено 14 ракет. Ракеты разорвались в районе базы и поблизости от военного объекта. По предварительным данным, легкие ранения получили три человека», - написал Маротто.

Маротто не предоставил информации о том, кто организовал атаку и был ли нанесен ответный удар.