Литва построит стену на границе с Беларусью

Литва запустит строительство барьера на границе с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», – заявила премьер, передает ТАСС.

Глава литовского правительства также отметила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования на границе.

Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Беларуси.