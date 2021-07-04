Евросоюз пообещал странам «Восточного партнерства» €17 миллиардов

Европейский Союз выделит 17 миллиардов евро странам «Восточного партнерства». Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархеи во время выступления на конференции по реформам в Украине.

Эти средства рассматриваются как инвестиции, сообщает УНИАН.

Членами «Восточного партнерства» являются Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и Беларусь, которая недавно заявила о выходе из этой организации.