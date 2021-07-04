Руководитель Аппарата Судебно-правового совета Джавид Гусейнов в беседе с haqqin.az заявил: «Согласно Закону «О судах и судьях», возрастной ценз судей установлен в 65 лет, но в случае необходимости дальнейшего использования профессионализма конкретного судьи по предложению Судебно-правового совета предусматривается продление срока его полномочий до 70 лет.

Репортаж haqqin.az с последнего заседания Милли Меджлиса привлёк внимание государственных ведомств. В частности, Судебно-правовой совет обратил внимание на критику депутата Гудрата Гасангулиева в адрес судебной системы, а именно на нарушение возрастного ценза некоторыми чиновниками, в том числе председателем Верховного суда.

По настоящее время 90 судей достигли возраста 65 лет, и срок полномочий только 25 из них был продлен до 70 лет в связи с востребованностью их профессионализма.

Что же касается председателя Верховного суда, то следует отметить, что именно по этим основаниям постановлением самого Милли Меджлиса от 13 февраля 2018 года полномочия Рамиза Рзаева как судьи были продлены до 70 лет, т.е. по 25 февраля 2023 года, и распоряжением президента страны от 15 февраля 2018 года он был назначен председателем Верховного суда на следующие 5 лет.

Для полноты картины, если даже это не имеет отношения к вышеуказанному случаю, сообщаю, что, согласно закону, принятому 30 декабря 2014 года, впредь возрастной ценз для судей Верховного суда установлен в 68 лет и 66 лет - в отношении судей других судов, а именно первой инстанции и апелляционных.

Хотелось бы еще отметить, что, согласно законодательству, представители Милли Меджлиса, будучи членами Судебно-правового совета, постоянно участвуют в работе совета, в том числе в оценке деятельности и профессионализма судей, решении вопросов продления полномочий судей, их наказании, назначении на различные судейские должности и т.д.».