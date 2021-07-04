Людвик Мкртчян и Алёша Хосровян в Баку извинились перед азербайджанским народом исповедь на суде
В Баку в Ясамальском районном суде продолжается процесс по уголовному делу Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой карабахской войны и совершивших другие преступления, сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда.
На сегодняшнем заседании, отвечая на вопросы государственного обвинителя, Людвик Мкртчян заявил, что он был в 1993 году в Карабахе: в Агдере, Гадруте и Суговушане, однако не принимал участия в боях. По его словам, в то время он был контужен и затем очень долго лечился.
«Я добровольцем отправился в Карабах и был военнослужащим подразделения ВС Армении. Я не был в отряде Самвела Бабаяна. Мы рыли окопы, когда рядом взорвался снаряд. Я получил контузию, а двое моих сослуживцев погибли. После этого я лечился, затем был постоянным дежурным в казарме. Шла война, и я делал то, что мне приказывали», - сказал Людвик Мкртчян, отвечая на вопрос гособвинителя, как он получил контузию, если не принимал участия в боях.
Затем обвиняемый заявил, что во время Апрельской войны его снова отправили в Карабах. В этот раз он был отправлен на территорию Азербайджана армянской националистической организацией, которую финансировали представители армянской диаспоры.
«Я был вынужден отправиться в Карабах, так как был членом организации. А представители этой организации привлекались к боевым действиям в ходе Апрельской войны. До 9 мая 2016 года я был на дежурстве на посту в Мартуни (Ходжавенде - ред.)», - сказал обвиняемый.
Государственный обвинитель:
- Вы знали, что это территория Азербайджана, которую оккупировали армяне?
Людвик Мкртчян:
- Да, я знал об этом. Я знал, что армяне оккупировали Карабах и захватили много территорий.
Отвечая на вопросы, Людвик Мкртчян сказал, что 1 октября 2020 года он добровольно приехал в Гадрут, где был привлечен к боевому дежурству на третьей оборонительной позиции.
«Я знал, что Гадрут – это азербайджанская территория, но здесь жили армяне», - заявил обвиняемый.
Государственный обвинитель:
- Что вас вынуждало в 1993, 2016 и, наконец, в 2020 годах в 51 год отправиться добровольно на фронт?
Людвик Мкртчян:
- В 1993, 2016 и 2020 годах я был на фронте, мне платили за это ежемесячно. Не знаю, поверите вы мне или нет, но я искал своего племянника – сына сестры. Он служил в Гадруте, и от него не было никаких вестей. Я присоединился к добровольцам и отправился искать племянника. Но его найти не смог. В части мне выдали автомат, 4 магазина и штык-нож.
Государственный обвинитель:
- Вы искали родственника с автоматом в руках?
Людвик Мкртчян:
- Да, это моя ошибка, самая большая ошибка, что я с оружием в руках искал племянника. (Отметим, что у Мкртчяна есть сестра, которая является гражданкой России и всю жизнь прожила там. Маловероятно, что сын этой женщины служил в Гадруте – ред.)
В Гадруте мы были в селе, название которого не знаю. Нас было около 120 человек, мы отступали. Началась стрельба, командир и большинство солдат убежали в горы. Я потерял свое оружие и спрятался в овраге. Оказался рядом с трупами двух армянских солдат. Я взял оружие одного из них. Дождавшись темноты, стал искать других армянских солдат. Нас собралось 9 человек. Мы стали вместе подниматься в горы. Телефонная связь пропала. Не было ни воды, ни еды. Утром 20 октября нас задержали азербайджанские солдаты.
Государственный обвинитель:
- Ваши деяния хорошо известны. Вы могли бы подумать, что вам придется выступать перед азербайджанским судом...
Людвик Мкртчян:
- Я прошу прощения у азербайджанского народа. Я допустил много ошибок. Прошу, чтобы меня простили за содеянное.
Затем на вопросы государственного обвинителя ответил Алеша Хосровян.
«В 1993 году я нес службу на границе Армении и Азербайджана. Я добровольцем вступил отряд охраны границы. В боях принимал участие вынужденно – у меня был маленький ребенок, и я нуждался в деньгах. Прошу прощения у всех. Я меня были нормальные отношения с азербайджанцами, а в России я с ними дружил», - сказал обвиняемый.
После этого выступил потерпевший Фамиль Алиев.
«В мае 1994 года армяне понесли очень большие потери. Трупы погибших армянских солдат привезли в тюрьму Шуши. Людвик Мкртчян там тоже был. Нас тогда зверски избили. В июне в Шуше была свадьба армянского офицера, Людвик тоже был на этой свадьбе. Его и Хосровяна называли боевиками ASALA. Армяне уважали их за звериную жестокость, которую они проявляли к азербайджанцам», - сказал потерпевший.
Потерпевший Джавид Гусейн заявил, что 21 марта 1995 года Мкртчян и Хосровян держали его, когда другой палач лишил его глаза.
«Гарик выколол мой глаз, я мои руки держали Людвик и Алеша. В то время они оба измывались над нами в шушинской тюрьме», - сказал потерпевший.
(Отметим, что ранее haqqin.az публиковал подробный рассказ Джавида Гусейна о том, что ему довелось пережить в армянском плену – ред.)
Очередное заседание суда по этому делу состоится 12 июля.