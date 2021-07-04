В Баку в Ясамальском районном суде продолжается процесс по уголовному делу Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой карабах ской войны и совершивших другие преступления, сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда.

На сегодняшнем заседании, отвечая на вопросы государственного обвинителя, Людвик Мкртчян заявил, что он был в 1993 году в Карабахе: в Агдере, Гадруте и Суговушане, однако не принимал участия в боях. По его словам, в то время он был контужен и затем очень долго лечился.

«Я добровольцем отправился в Карабах и был военнослужащим подразделения ВС Армении. Я не был в отряде Самвела Бабаяна. Мы рыли окопы, когда рядом взорвался снаряд. Я получил контузию, а двое моих сослуживцев погибли. После этого я лечился, затем был постоянным дежурным в казарме. Шла война, и я делал то, что мне приказывали», - сказал Людвик Мкртчян, отвечая на вопрос гособвинителя, как он получил контузию, если не принимал участия в боях.

Затем обвиняемый заявил, что во время Апрельской войны его снова отправили в Карабах. В этот раз он был отправлен на территорию Азербайджана армянской националистической организацией, которую финансировали представители армянской диаспоры.

«Я был вынужден отправиться в Карабах, так как был членом организации. А представители этой организации привлекались к боевым действиям в ходе Апрельской войны. До 9 мая 2016 года я был на дежурстве на посту в Мартуни (Ходжавенде - ред.)», - сказал обвиняемый.

Государственный обвинитель:

- Вы знали, что это территория Азербайджана, которую оккупировали армяне?

Людвик Мкртчян:

- Да, я знал об этом. Я знал, что армяне оккупировали Карабах и захватили много территорий.

Отвечая на вопросы, Людвик Мкртчян сказал, что 1 октября 2020 года он добровольно приехал в Гадрут, где был привлечен к боевому дежурству на третьей оборонительной позиции.

«Я знал, что Гадрут – это азербайджанская территория, но здесь жили армяне», - заявил обвиняемый.

Государственный обвинитель:

- Что вас вынуждало в 1993, 2016 и, наконец, в 2020 годах в 51 год отправиться добровольно на фронт?

Людвик Мкртчян:

- В 1993, 2016 и 2020 годах я был на фронте, мне платили за это ежемесячно. Не знаю, поверите вы мне или нет, но я искал своего племянника – сына сестры. Он служил в Гадруте, и от него не было никаких вестей. Я присоединился к добровольцам и отправился искать племянника. Но его найти не смог. В части мне выдали автомат, 4 магазина и штык-нож.

Государственный обвинитель:

- Вы искали родственника с автоматом в руках?

Людвик Мкртчян:

- Да, это моя ошибка, самая большая ошибка, что я с оружием в руках искал племянника. (Отметим, что у Мкртчяна есть сестра, которая является гражданкой России и всю жизнь прожила там. Маловероятно, что сын этой женщины служил в Гадруте – ред.)

В Гадруте мы были в селе, название которого не знаю. Нас было около 120 человек, мы отступали. Началась стрельба, командир и большинство солдат убежали в горы. Я потерял свое оружие и спрятался в овраге. Оказался рядом с трупами двух армянских солдат. Я взял оружие одного из них. Дождавшись темноты, стал искать других армянских солдат. Нас собралось 9 человек. Мы стали вместе подниматься в горы. Телефонная связь пропала. Не было ни воды, ни еды. Утром 20 октября нас задержали азербайджанские солдаты.

Государственный обвинитель:

- Ваши деяния хорошо известны. Вы могли бы подумать, что вам придется выступать перед азербайджанским судом...

Людвик Мкртчян:

- Я прошу прощения у азербайджанского народа. Я допустил много ошибок. Прошу, чтобы меня простили за содеянное.