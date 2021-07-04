Главный эпидемиолог заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Грузии

Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается, единственное, чем можно сдержать эпидемию, это массовая вакцинация. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"К сожалению, за последние дни эпидситуация ухудшается. Мы были на плато, и уже неделя, как все показатели инцидентности, то есть показатели новых случаев, показатели положительности идут вверх. Единственным путем сдерживания всего этого является только массовая вакцинация, поэтому еще раз призываю граждан обязательно вакцинироваться", – заявил Гамкрелидзе, слова которого приводит Sputnik Грузия.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 372 685 случаев заражения коронавирусом. Побороть инфекцию сумели 356 780 человек, умерли - 5394.