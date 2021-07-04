Талибы заявили, что контролируют почти половину районов Афганистана
Движение "Талибан" заявляет, что под его контролем находятся 162 из 398 районов Афганистана.
"Всего 162 района оказались под властью "Исламского эмирата" в последние недели", - сказал журналистам официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, передает РИА Новости.
По информации талибов, больше всего районов – 23 – взяты под контроль в провинции Бадахшан, в том числе район Вакхан, имеющий общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.