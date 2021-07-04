17:21

Сегодня состоялась церемония вручения сертификата о включении исторического центра города Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заметил, что Шеки является одним из самых уникальных исторических мест, часто посещаемых туристами. Он также отметил, что защита и развитие исторической части Шеки всегда находится в центре внимания государства. Фуад Нагиев подчеркнул, что на территории каждого из заповедников в подчинении госагентства ведется активная и комплексная работа, главная цель которой - сделать их более интересными и привлекательными для посетителей, сохранив при этом культурно-историческое наследие.

Председатель госагентства также сказал, что продолжается тесное сотрудничество со специалистами ЮНЕСКО, и помимо Шеки в предварительный список кандидатов на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошел и заповедник «Хыналыг». В свою очередь, глава ИВ Шеки Эльхан Усубов заявил, что решение, принятое два года назад, имеет исключительное значение для города и внесет большой вклад в его социально-экономическое развитие.

Эльхан Усубов отметил, что данное мероприятие является логическим результатом целенаправленной деятельности, направленной на сохранение культурно-исторического наследия, а также на продвижение страны на международном уровне. Он предложил ежегодно проводить 7 июля в Шеки как День города.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов в своем выступлении сказал, что огромный туристический потенциал Шеки создает дополнительные преимущества для мелких и средних предприятий и потенциальных предпринимателей.

Орхан Мамедов заявил, что продвижение предпринимательства в сфере туризма - одно из направлений деятельности KOBİA. Руководитель аппарата Министерства культуры Васиф Эйваззаде сообщил, что Шеки был включен в список Всемирного наследия в результате долгой и упорной работы. Он подчеркнул, что Шеки играет важную роль не только с точки зрения материального и культурного наследия, но и в творческом контексте.

Эльнур Султанов вручил Фуаду Нагиеву и Эльхану Усубову сертификат ЮНЕСКО о включении Шеки в Список всемирного наследия.