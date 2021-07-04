В Израиле рассказали, что происходит с антителами через полгода после вакцинации

Израильские медицинские работники, вакцинированные вакциной Pfizer, продемонстрировали очень высокий уровень антител через шесть месяцев после вакцинации. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на общественную телекомпанию Kan.

В отчете, основанном на серологических исследованиях, проведенных четырьмя организациями здравоохранения Израиля среди медицинских работников, которые были первыми израильтянами, получившими прививки в декабре 2020 года, установлено, что у большинства из них уровень антител превышает 700. В отчете говорится, чтобы считаться защищенным, необходим уровень защиты 150.

Одна из медицинских организаций также провела второе серологическое исследование в домах престарелых и обнаружила, что даже у пожилых пациентов с ослабленным иммунитетом на аппаратах ИВЛ, которые были вакцинированы, наблюдались высокие уровни антител.

Третье исследование, проведенное Медицинским центром Шиба, показало, что вакцинированные лица с положительным результатом на COVID-19 менее заразны, чем их невакцинированные граждане.

Эти сообщения поступают, когда Израиль начал обсуждение необходимости третьей ревакцинальной вакцины на фоне резкого увеличения числа случаев коронавируса и признаков того, что вакцина была немного менее эффективной против штамма "дельта".