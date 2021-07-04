Подготовлена регистрационная форма для обращения на «Марафон занятости», начатый с целью обеспечения занятости членов семей шехидов и получивших ранение в Отечественной войне ветеранов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Согласно информации, члены семей шехидов и получившие ранение в Отечественной войне ветераны, которые хотят получить работу, воспользовавшись марафоном, могут сделать свое заявление, указав информацию о себе, перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Отметим, что число работодателей, уже вступивших в марафон, приближается к 200, а количество вакансий, включенных ими в электронную систему, - к 900.

Работодатели, которые хотят присоединиться к марафону, инициированному Министерством труда и социальной защиты, также могут отправить свое заявление, перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.