Правоохранительные органы Армении задержали мэра Гориса Аруша Арушаняна. Об этом вечером в среду в своем Facebook сообщил адвокат Роберт Айрапетян, пишут армянские СМИ.

О своем возможном задержании Арушанян говорил еще днем в среду в беседе с журналистами.

Ранее была арестована глава села Караундж Лусине Аветян по обвинению в раздаче предвыборных взяток и принуждении сельчан голосовать в пользу блока второго президента Армении Роберта Кочаряна. Мэр Гориса говорил, что силовики ежедневно допрашивают десятки жителей Гориса, пытаясь выбить у них показания против него. Мэр на прошлых парламентских выборах баллотировался в депутаты по списку блока Кочаряна.