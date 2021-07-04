Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:34

Это ж как надо было заставить собственный народ ненавидеть и бояться ИХ, чтоб он предпочел отдать голос человеку, ассоциирующемуся с тяжелым военным поражением, лишь бы не допустить возвращения прошлой власти? Военный провал - достаточный аргумент для отставки лидера любой страны. А уж если это бесспорно для всего мира, то во сто крат непреложно для Армении, где отношение к истории, к землям и прошлому всегда было значительно более обостренно-чувствительным, чем где бы то ни было. Триумф 90-х годов для армян был не просто военной победой с приращением определенных территорий – это было государствообразующее событие, краеугольный камень всей национальной идеологии, фундамент современного армянства.

Армянское общество еще не отошло от шока поражения А еще демонстрацией своего превосходства над тюркским миром, своего рода местью за непростые отношения с Турцией. Вопрос, а при чем тут Азербайджан, не возникал. Не случайно в Армении азербайджанцев называют турками, фактически не признавая разницу между этими двумя странами и народами. Все последние 30 лет поколения армян воспитывались на героизации войны в Карабахе. И все граждане страны, независимо от возраста, ставили территориальные вопросы выше всех остальных – терпели придурков у власти, коррупцию, отсутствие перспективы на будущее, миграцию, лишь бы территориям, отвоеванным у Азербайджана, ничего не угрожало. Все существование Армении три десятилетие фактически концентрировалось на Карабахе и военных достижениях, которые казались вечными. И вот в один день все это рухнуло, причем совершенно неожиданно. До последнего дня в армянских социальных сетях различные авторы утверждали – никаких военных поражений нет, Шуша наша, да и вообще, скоро Гянджу будем брать. В этой ситуации признание поражения стало огромным шоком, от которого армянское общество еще не отошло и, вероятно, нескоро отойдет. Потеря территории для любой нации – большой стресс, а для нации, у которой земли являются основой национальной идентичности – он в сто раз больше.

Казалось бы, Никол Пашинян должен был полететь верх тормашками из своего кабинета в первые же часы после подписания капитуляции. Но совершенно непостижимым образом ему удалось удержаться. А потом победа в выборах – его звездный час, триумф, показатель того, что на свете нет ничего невозможного. Пашинян – последнее звено в цепи Все ждали, что уже 21 июня Армению охватит волна общенародного протеста, что будут столкновения между сторонниками и противниками действующей власти, но... А Пашинян уже сегодня направился в Москву принимать поздравления российского президента Владимира Путина. Как говорится, гора родила мышь. И в эти минуты, когда Путин принимает Пашиняна в Кремле, Роберт Кочарян со своими однопартийцами обсуждает не стратегию захвата правительственных зданий и важнейших коммуникаций, а вопрос – входить или нет в парламент. Так что, в отличие от многих других парадоксов, ответ на вопрос, как такое возможно, предельно ясен: Армения не желает возвращения прошлой власти. По сути, она и является автором оглушительного проигрыша на полях сражений, а вовсе не Пашинян, которому просто не повезло оказаться главой страны, когда ЭТО случилось.

Военное поражение, как и победа, – не приходит в один день, оно – результат многолетних провалов в управлении, коррупции, да и элементарной и, как теперь выясняется, совершенно неверной убежденности в своем превосходстве над противником. Было в высшей степени неразумно - забывать, что речь идет о территориях страны с населением в 3,5 раза больше Армении и четко настроенной на военный реванш. Наверное, доля вины есть и на Пашиняне, однако нынешний премьер – это лишь последнее звено в цепи, которая привела к обвалу всей национальной идеологии. Сейчас Армения, как и полгода назад, стоит на перепутье: куда идти, в каком направлении? Что может предложить стране прошлая власть – уже понятно, но перспективы возвращения потерянных территорий весьма и весьма призрачны. Элементарная логика диктует, что «удержать» всегда проще, чем «отобрать», и если уж не получилось «удержать», то можно и не думать о том, чтобы вновь «отобрать». Несомненно, в команде Кочаряна прекрасно понимают, что поезд ушел и изменить новую реальность невозможно, и все обещания подобного рода - просто предвыборный трюк. Пашинян – последний шанс для Армении В отличие от прошлой, нынешняя власть – это все-таки шанс на реформы. Не гарантия – а всего лишь шанс, который или будет использован, или нет. Но – он есть. В этом коренное отличие нынешней власти от прошлой, при которой даже этого шанса не было и не будет. А будет только коррумпированное и некомпетентное управление, но теперь еще и без территорий. Следует полагать, что, получив новый, теперь уже не вызывающий ни у кого никаких сомнений мандат на управление, Пашинян сможет более смело идти на улучшение отношений с Азербайджаном и Турцией, понимая, что упрямство в этом вопросе вредит только Армении. Вероятно, после переговоров в Кремле ускорятся процессы вокруг Зангезурского коридора, так как та же логика подсказывает, что Лачинский коридор пока еще никто не отменял, но кто знает, насколько возможно его функционирование в случае, если соглашение по Зангезуру выполнено не будет.