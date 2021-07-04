Таможенники не оставили открытых вопросов с предпринимателями

Председатель Caspian Energy Club Тельман Алиев от имени членов клуба выразил благодарность Государственному таможенному комитету за поддержку в организации встречи. Он также отметил, что между Госкомтаможни и Caspian Energy Club действует совместная двусторонняя рабочая группа, которая позволяет оперативно решать ежедневно возникающие вопросы, совместно обсуждать реализуемые в таможенной системе проекты, инновации, изучать мнения и мнения предпринимателей.

Состоялась встреча в онлайн-формате между руководством Государственного таможенного комитета и членами Caspian Energy Club. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники Главных управлений, председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев и порядка 90 предпринимателей.

Первый заместитель председателя Госкомтаможни Исмаил Гусейнов в своем выступлении отметил, что такие мероприятия, ставшие уже традиционными, создают важные возможности для изучения потребностей всех заинтересованных сторон, действующих в сфере внешней торговли, выявления проблемных моментов и выработки устойчивых решений, связанных с дальнейшим совершенствованием таможенной системы.

Исмаил Гусейнов подчеркнул, что за прошедший период улучшение бизнес-среды в Азербайджане, повышение эффективности механизмов государственного регулирования бизнеса, повышение качества управления таможенной службой, создание свободной конкурентной среды стали основными приоритетами азербайджанского государства, были предприняты необходимые шаги в направлении реализации реформ, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева на основе политического наследия общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что на фоне проводимых в стране успешных экономических реформ новшества, реализуемые в таможенной службе, повысили активность участников внешней торговли.

Исмаил Гусейнов отметил, что в качестве продолжения проводимых реформ в текущем году будут продолжены расширение мер по борьбе с теневой экономикой, формирование цифровой таможенной системы, совершенствование тарифной номенклатуры, развитие таможенной инфраструктуры, строительство или реконструкция новых пунктов пропуска через таможенную границу, приобретение и установка современных технических средств контроля, внедрение инновационных технологий, реализация проектов поддержки малого и среднего предпринимательства.

Заместитель председателя Гокомтаможни Джавад Гасымов рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении повышения транзитного потенциала, ускорения международной торговли, дальнейшего упрощения таможенных операций и процессов пересечения границы, а также рассказал о планах, которые будут реализованы.

Затем были заслушаны предложения и мнения предпринимателей, которые приняли участие во встрече, даны подробные ответы на их вопросы.