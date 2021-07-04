Но у кого могла подняться рука поджечь мечети? Азербайджан, как известно страна хоть и светская, но отношение к религиям, и в особенности к исламу, здесь особое. Этот вопрос всю последнюю неделю занимал умы лучших сабирабадских следователей.

Неделю назад в сабирабадском селе Гаратогай произошло странное событие – практически одновременно загорелись расположенные в селе две мечети. Одновременное возгорание двух расположенных вдали дуг от друга мечетей сразу породило версию о поджоге.

Накануне МВД выступило с долгожданным заявлением, в котором подтвердило подозрения – мечети все же были подожжены. И более того, полиции удалось установить личность преступников. Однако вопреки ожиданиям, мотивом поджога послужило не сектантство и религиозный экстремизм, а банальная алчность.

«В 23:00 1 июля неизвестные лица подожгли две мечети в селе Гаратогай Сабирабадского района. Сотрудники полиции приступили к неотложным мероприятиям по установлению личности и поимке преступников. В результате принятых мер были задержаны проживающие в селе братья Фуад и Шахбаз Набиевы», - сказал журналистам глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Но что же сподвигло братьев Нагиевых поджечь мечети в родном селе? Эхсан Захидов отвечает и на этот вопрос.

«Предварительным следствием установлено, что эти братья контролировали и собирали пожертвования в мечети, расположенной рядом с их отцовским домом. Мечеть была старая и требовала ремонта, поэтому жители села предпочитали молиться в новой мечети. По этой причине братья решили поджечь обе мечети, надеясь, что тем самым они уберут с себя подозрения. Нагиевы также надеялись, что жители села затем отремонтируют оба храма», - сказал Эхсан Захидов.

В ночь преступления, братья вооружились канистрами с бензином и по отдельности направились к мечетям и подожгли их.

Стоит отметить, что в среде верующих Азербайджана давно поднимаются вопросы о прозрачном распределении пожертвований, собираемых в мечетях и святилищах. А пожертвования, по всей видимости, собираются не малые, раз религиозные деятели готовы поджигать мечети, чтобы не лишиться дохода. Одним словом, ничего святого!