ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной

"Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", — заявил он на брифинге.

Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Чиновник сообщил, что количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя в действительности умерших может быть больше.

Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась. Он обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.

Гебрейесус заявил об острой нехватке кислорода и лекарств, приводящей к "волне смертей" в Азии, Африке и Латинской Америке и призвал человечество объединиться и бороться с пандемией сообща.

Чиновник призвал страны G20 принять срочные меры, чтобы остановить пандемию, "обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".

Он также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в 10% к сентябрю, 40% к концу этого года и 70% к середине следующего.

Накануне Гебрейесус заявил, что человечество находится на "очень опасной" стадии пандемии коронавируса и призвал к справедливому распределению средств защиты, медикаментов и вакцин между странами.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.