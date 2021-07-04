Трамп подает иск против Google, Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп подает иск в суд в отношении технологических гигантов, в том числе глав и основателей компаний Facebook, Twitter, Google. Об этом он заявил в среду в ходе своего выступления в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).

"Сегодня вместе с [организацией] America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров", - отметил он.