Таджикистану будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь, заявил постоянный представитель Таджикистана при организации Хасан Султонов, передает РИА Новости.

"Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", – сказал Султонов на заседании постоянного совета ОДКБ.

По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".

"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства-члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", - заявил Султонов.