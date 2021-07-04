Российский инфекционист заявил о бессмысленности локдауна

Врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал усилить в России дистанционную работу. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, вводить локдаун в стране «нет никакого смысла». Вместо этого стоит усилить организацию дистанционки к концу отпускного периода. «Не локдаун. Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода дистанционную работу. Локдаун вводить нет смысла никакого», — сказал он.

Тимаков также напомнил, что во многих регионах страны вакцинация должна будет охватить 60 процентов социально активных граждан, что позволит сформировать коллективный иммунитет.