Началась встреча Путина с Пашиняном
В Москве стартовала встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят вопросы армяно-российской стратегической повестки дня.
«Стороны также обсудят вопросы, связанные с процессом реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению Нагорного Карабаха, а также восстановлением экономических и транспортных коммуникаций в регионе», - говорится в сообщении.