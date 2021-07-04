Азербайджанская экономика готовится к возрождению после нанесенного пандемией колоссального урона. Коронакризис не обошел стороной и банковскую систему. Однако своевременно претворенные в жизнь ведущим банком страны PASHA Bank инновационные реформы помогли адаптироваться как самому банку, так и гражданам к качественно новой ситуации. Безусловно, наиболее пострадавшей частью стал малый и средний бизнес.

- Прошло уже больше года с начала пандемии и введения карантинных ограничений. Как за это время кризис отразился на клиентах банка сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ)? Какие сектора оказались в наиболее уязвимой ситуации?

- 2020 год, безусловно, стал сложным периодом для большинства предпринимателей и индустрий. Наиболее устойчивым к новым вызовам ожидаемо стал крупный бизнес. Малый бизнес пострадал больше всего. Наибольший удар пандемия нанесла по туризму, гостиничному бизнесу, транспорту, сфере общественного питания и розничных услуг. В этих сферах мы наблюдали более чем 50%-е падение выручки у клиентов. При этом, несмотря на глобальное ухудшение деловой активности, можно также выделить индустрии, которые в 2020-м году продемонстрировали рост. Это коммуникационная сфера, интернет-торговля товарами широкого потребления (FMCG). Также, в целом наблюдался тренд цифровизации бизнеса – в 2020 году мы наблюдали 5-кратный рост активности эквайринга электронной коммерции.

Несмотря на всю сложность ситуации с пандемией, 2020 год для банка в сегменте МСБ был успешным благодаря нашей стратегии цифровизации, которую мы начали реализовывать с 2018 года. Пандемия только усилила ценность для клиентов наших продуктов и сервисов, которые позволили им взаимодействовать с банком в удаленном режиме, без посещения филиалов. Это касается как продуктов расчетно–кассового обслуживания, так и финансирования бизнеса. В 2020 году мы увеличили количество активных клиентов более чем в 3 раза.

- PASHA Bank стал одним из первых банков, отреагировавших на сложности, возникшие у клиентов из-за влияния пандемии и карантинных ограничений. Какой пакет мер по поддержке местного малого и среднего бизнеса реализовал банк в этом направлении?

- С начала локдауна банком началась комплексная подготовка к работе в новых экономических реалиях и поддержке своих клиентов. Одними из первых инициатив были внедрение пакета реструктуризации кредитной задолженности клиентов, предоставления им «кредитных каникул», отмена штрафных санкций за просроченную задолженность, пересмотр (снижение, а в некоторых случаях и отмена) тарифов на ключевые банковские продукты и сервисы, запуск информационного портала с полезной и актуальной информацией относительно работы в условиях пандемии.

Банк понимал и понимает важность доступа клиентов к финансовым ресурсам в условиях кризиса, поэтому мы не только не остановили кредитование бизнеса (финансирование оборотного капитала продолжалось без ограничений), но и запустили 2 полностью цифровых беззалоговых кредитных продукта: стандартный онлайн бизнес-кредит и онлайн бизнес-кредит по линии Фонда Развития Предпринимательства Азербайджана в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. Также активно работала продуктовая линейка беззалогового финансирования поставщиков (факторинг). Объем финансирования наших b2b клиентов (факторинг) в 2020 году был на уровне докризисного 2019 года.

- В условиях карантина на первый план выходят услуги, предлагаемые банками удаленно. На какую линейку онлайн-продуктов могут рассчитывать клиенты сектора МСБ, обращаясь в PASHA Bank?

- Все основные продукты для бизнеса в банке представлены в цифровом формате: от сервисов расчетно–кассового обслуживания и Интернет-Банка (цифровая платформа) до продуктов финансирования бизнеса. Для пользования продуктами банка нашему клиенту нужен только компьютер или смартфон с доступом в интернет. К примеру, для того, чтобы стать клиентом банка, предпринимателю или компании потребуется лишь 5-10 минут времени для прохождения процедуры открытия счёта онлайн. Далее, клиент также легко и быстро может оформить Зарплатный проект, получить POS-терминал или Электронную Кассу для розничной торговли, заказать получение наличных денег и другие продукты и сервисы, включая небанковские сервисы, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Заполнение заявки на оформление онлайн бизнес-кредита занимает у клиента порядка 20-30 минут, и в последующие несколько часов он получает уведомление о принятом по его обращению решении. В целом, в течение 1 дня наши клиенты могут получить финансирование объёмом до 250.000 манатов.

- В начале июля 2020 года государство с целью поддержки предпринимательства запустило программу льготного кредитования для отраслей бизнеса, пострадавших от пандемии. В свою очередь, PASHA Bank является банком агентом Фонда Развития Предпринимательства. Можете рассказать про условия программы и как PASHA Bank реализует программу?

- Программа Фонда Развития Предпринимательства, безусловно, стала важной частью государственной поддержки бизнеса и PASHA Bank был первым банком, подключившимся к ней. На момент запуска программы у нас уже действовал беззалоговый онлайн бизнес кредит и, естественно, подключаясь к программе, мы реализовали аналогичный цифровой клиентский опыт и в этом кредитном продукте. На текущий момент продукт составляет около 50% общего портфеля кредитования, выделенного в онлайн режиме. Продукт популярен благодаря низкой цене (7.5% годовых), простому и быстрому принятию решения (в течение 1 дня) и отсутствию залога. Клиенты в рамках данного продукта могут получить финансирование до 200,000 манатов на срок до 36 месяцев с льготным периодом погашения основного долга.

- Как вы указали ранее, банк в мае прошлого года запустил новый продукт кредитования Онлайн бизнес-кредит. Какой максимальный кредит и по какой ставке можно получить у вас на развитие и поддержку бизнеса? Какие гарантии вам необходимы? Не могли бы вы назвать ваши ставки по кредитам — от самой низкой до самой высокой?

- На текущий момент в продуктовой линейке банка три полностью цифровых кредитных продукта. В январе 2021 года мы запустили 3-й цифровой кредитный продукт – кредитную линию для Малого и Среднего Бизнеса. Кредитная линия гарантирует предпринимателю свободный график погашения и возобновляемый лимит. То есть, клиенты могут брать и погашать кредит когда им это необходимо, оплачивая проценты только за фактическое использование кредитных средств. Это очень удобный инструмент финансирования текущих операционных расходов бизнеса. В рамках онлайн бизнес-кредита и кредитной линии клиенты могут получить до 250.000 AZN. Важным фактором оценки стоимости финансирования является цель кредита. Если клиенту необходимы деньги для финансирования оборотного капитала, то, как правило, это финансирование на срок до 1 года и мы можем предложить нашим клиентам процентную ставку от 12% годовых для аннуитетного кредита и от 11% для кредитной линии. Если же клиенту необходим кредит на срок более 1 года на запуск новых точек продаж или направлений бизнеса, а также на капитальные инвестиции, то процентная ставка стартует с 15.5%. Более высокий процент в данном случае обусловлен более дорогой стоимостью денежных ресурсов для банка и риском долгосрочного финансирования. Несмотря на то, что наши цифровые кредитные продукты не имеют аналогов на рынке по удобству, простоте, скорости оформления и требованиям к заемщику, а также тот факт, что все 3 кредита являются беззалоговыми, процентная ставка по ним сопоставима со средними ставками по рынку. Что касается гарантий, здесь подход стандартный – это поручительство учредителей, в случае если клиентом является юридическое лицо.

- На основе каких конкурентных преимуществ для приобретения льготного кредита компания выбирает именно PASHA Bank, а не какой-либо другой финансовый институт?

- Все цифровые продукты, представляемые PASHA Bank, обладают несколькими ключевыми ценностными характеристиками, которые мы определили еще на этапе анализа рынка и подготовки продукта. Если мы говорим о кредитном продукте, выделяемом по линии Фонда Поддержки Предпринимательства, то это простота оформления заявки и скорость получения кредита, если говорим о продуктах банка – то здесь уже мы говорим и об отсутствии залога. Как я уже говорил выше, оформление онлайн заявки занимает 20-30 мин., где клиенту необходимо предоставить в цифровой форме всего несколько документов, а решение по кредиту формируется в течение нескольких часов после подачи заявки. Это и есть те самые причины, по которым клиенты выбирают PASHA Bank.

- Предприниматели какого сектора наиболее часто обращаются за услугой «Онлайн Бизнес кредит», а какие - за льготным кредитом? Какова динамика и показатели продажи данного продукта на сегодняшний день?

- Льготный кредит Фонда по определению самый востребованный, однако обладает рядом ограничений по типу индустрий, поскольку предназначен для финансирования бизнеса, пострадавшего от пандемии. Это сфера розничных услуг и общественного питания, гостиничный и туристический бизнес, производство и оптовая торговля (исключая продукты питания, табак, напитки и нефтепродукты), технический сервис транспортных средств и перевозки, а также образовательные услуги. Что касается стандартного онлайн кредита и кредитной линии, то преобладающая отрасль, которую мы профинансировали в 2020 году – это сектор торговли и услуг (около 70% выделенных средств в рамках цифрового кредитования). На 2-м месте – сфера производства (12% от общего объема).

Динамика развития цифрового кредитования достаточно хорошая – ежемесячно мы наблюдаем 10-15% рост. Максимальный объем ежемесячного финансирования составил в 2021 году более 5 млн. манатов, а к концу года мы планируем довести объем предоставляемого финансирования до уровня 10-12 млн. манатов в месяц. При этом портфель цифрового кредитования ожидается на уровне 30% от общего кредитного портфеля МСБ Банка к концу текущего года.

- Могут ли клиенты, не получившие льготный кредит, обратиться за продуктом «Онлайн Бизнес кредит» по стандартным условиям?

- Конечно. В PASHA Bank нет ограничений по количеству обращений или количеству выдаваемых кредитов. Основным условием получения финансирования в Банке является наличие соответствующего запросу клиента финансового и операционного состояния бизнеса и отсутствие негативной кредитной истории.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы увеличения спроса на продукт «Онлайн Бизнес кредит»? Каковы предварительные прогнозы на вторую половину года?

- Цифровые кредитные продукты будут постепенно вытеснять традиционные банковские продукты, особенно в сегменте финансирования микро и малого бизнеса. Это глобальный тренд. Мы рады, что команде банка удалось предложить этот опыт бизнес клиентам впервые в Азербайджане. Использование цифровых технологий, agile-подходов, инструментов продвинутой аналитики и машинного обучения позволяет создать продукт абсолютно иного качества, чем традиционное корпоративное кредитование. Это перспективный и постоянно растущий рынок. К концу этого года мы планируем увеличить портфель цифрового кредитования в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

Так, количество запросов на оформление кредита выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Во 2-м полугодии мы ожидаем увеличения среднемесячного объема кредитования до 8-10 млн манатов и планируем предоставить нашим клиентам более 80 млн манатов финансирования в 2021 году только в рамках продуктовой линейки цифрового кредитования. Вся команда активно работает над улучшением продуктов и разработкой новых технологических предложений для клиентов.

- Как PASHA Bank оценивает в настоящее время перспективы развития сектора Малого и Среднего Бизнеса в Азербайджане в условиях пост-пандемии? Как, по-вашему, будет меняться спрос на бизнес-кредитование в ближайшие год-два?

- 2021-2022 годы должны стать периодом восстановления экономики и бизнеса. В целом по бизнес сегменту мы видим позитивные ожидания по возобновлению деловой активности. Так, около 60% клиентов наблюдают рост выручки в этом году, остальные же ожидают восстановление продаж на докризисный уровень уже в начале следующего года. Макроэкономические прогнозы также позволяют нам позитивно оценивать восстановление и развитие МСБ сектора и спрос на финансирование бизнеса – реальный сектор экономики (исключая нефтяной сектор) ожидает реальный рост на уровне 3% в год в 2021 – 2023 годах. В первую очередь, активно будет восстанавливаться сектор торговли и услуг, туристическая отрасль, производство, строительная и транспортная сферы. Активное восстановление и развитие экономики Карабаха, реализация масштабных инфраструктурных проектов ускорят рост деловой активности бизнеса в регионах и в целом по стране.

- Помимо финансовой помощи, в данной ситуации предпринимателям сектора МСБ нужна также поддержка в адаптации к новым условиям. Могут ли клиенты рассчитывать на помощь PASHA Bank, например, в получении бизнес-консультаций и прочих нефинансовых услуг?

- Мы традиционно работаем в этом направлении в более крупном сегменте МСБ («средний бизнес»). Команда персональных менеджеров PASHA Bank консультирует и предоставляет всю необходимую информацию нашим клиентам как по банковским сервисам и продуктам, так и небанковским вопросам развития бизнеса.

Так, с прошлого года мы начали активно развивать небанковские цифровые продукты и сервисы, направленные на поддержку и развитие бизнеса, посредством доступным всем клиентам онлайн каналов. Определенные продукты уже работают, а некоторые находятся на стадии разработки. Одними из ключевых цифровых продуктов и сервисов в данном направлении являются юридическое и налоговое консультирование, бухгалтерия, B2B платформа, сервис электронной коммерции, а также различные продукты и сервисы в рамках концепции открытого банкинга (open banking/API).

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